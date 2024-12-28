Погибшего в Ливнах сотрудника МЧС отметили Орденом Мужества

28.12.2024 | 17:03 Важное, Новости, СВО

Роман Петрашов работал водителем пожарной части.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Напомним, он ушёл из жизни 27 мая этого года. Тогда вражеский дрон упал на заправочную станцию, расположенную в городе Ливны. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, на объект упал ещё один беспилотник.

Петрашов служил в местной пожарной части №8. При ликвидации последствий атаки он погиб. Ещё несколько сотрудников МЧС тогда получили травмы.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков передал Орден Мужества родным и близким погибшего.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

ИА «Орелград»


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