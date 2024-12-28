Погибшего в Ливнах сотрудника МЧС отметили Орденом Мужества

Роман Петрашов работал водителем пожарной части.
Напомним, он ушёл из жизни 27 мая этого года. Тогда вражеский дрон упал на заправочную станцию, расположенную в городе Ливны. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, на объект упал ещё один беспилотник.
Петрашов служил в местной пожарной части №8. При ликвидации последствий атаки он погиб. Ещё несколько сотрудников МЧС тогда получили травмы.
Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков передал Орден Мужества родным и близким погибшего.
ИА «Орелград»