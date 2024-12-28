Мэру Орла разрешили брать кредиты

При этом градоначальник не должен выходить за установленные рамки.

Орловский горсовет народных депутатов разрешил администрации города Орла в пределах утвержденной программы муниципальных внутренних заимствований принимать решения о привлечении коммерческих кредитов по результатам торгов, а также бюджетных кредитов в соответствии с условиями, установленными Законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Такой пункт внесен в решение о бюджете города Орла на 2025 год.

По состоянию на 1 октября 2024 ода муниципальный долг областного центра составлял 2,818 миллиарда рублей. К слову, по состоянию на 1 января 2024 года он был чуть больше – 2,835 миллиарда рублей. В 2025 году Орлу будет трудно обойтись без новых заимствований. Ведь дефицит бюджета города Орла на 2025 год запланирован в сумме 1,191 миллиарда рублей, что составляет 29,8 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

При этом основным источником покрытия дефицита бюджета в очередной раз определена выручка от продажи 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель», принадлежащего муниципалитету. Проблема заключается в том, что источник этот является гипотетическим – по крайней мере, в предыдущие три годы власти неоднократно выставляли акции на торги, но желающих их приобрести не нашлось.

Добавим, что в решении о бюджете депутаты Орловского горсовета также прописали, что верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года установлен в сумме 2,818 миллиарда рублей, то есть, установлен он в текущем размере и увеличиваться не должен. Кстати, депутаты также установили, что органы местного самоуправления не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов численности аппарата управления и работников муниципальных казенных учреждений.

ИА «Орелград»