Перевозчики получат субсидии за проезд детей из многодетных семей

Областные власти подвели итоги конкурсного отбора.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области подвел итоги отбора на получение субсидий из бюджета. Речь идет о возмещении перевозчикам выпадающих доходов из-за новой региональной льготы. Напомним, ранее губернатор своим указом гарантировал бесплатный проезд в общественном транспорте школьникам из многодетных семей в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом.

Отбор стартовал в конце ноября, а теперь организаторы подвели итоги. Согласно протоколу, всего конкурсной комиссией было рассмотрено 33 заявки, которые поступили от перевозчиков со всего региона. Все они были признаны соответствующими установленным требованиям, и все 33 перевозчика получат субсидии из областного бюджета. Большинство получателей – это индивидуальные предприниматели, проще говоря, владельцы маршруток.

Но есть в списке и несколько организаций. Например, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла получит из областного бюджета самую крупную субсидию – 280,05 тысячи рублей. На втором месте оказалась компания «Логос», субсидия для которой составит чуть более 172 тысяч рублей, на третьем месте – ИП Москаленко с субсидией в размере 102 тысячи рублей. Размеры остальных субсидий не дотянули до 100 тысяч рублей, а некоторые перевозчики получат и вовсе смехотворные суммы. Так, минимальный размер субсидии, выписанный одному из ИП, составляет 1968 рублей.

«Результатом предоставления субсидии является обеспечение перевозчиком 100 процентов поездок обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей, которым предоставлен бесплатный проезд автомобильным транспортом (кроме легкового такси), – следует из конкурсной документации. – Характеристикой результата является количество поездок, совершенных обучающимися общеобразовательных организаций из многодетных семей, по маршруту перевозчика в отчетном периоде».

ИА “Орелград”