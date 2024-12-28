ТОП влияния: Сергей Лежнев (2)

Тот самый советник губернатора в Орловской области.

Масштабы влияния Сергея Лежнева начали раскрываться после мая 2024 года, когда он был задержан и отправлен в СИЗО.

Из официально вменяемых деяний мошенничество при реконструкции мостов, махинации с поставками медоборудования в учреждения здравоохранения региона, создание организованной преступной группы. Из неофициального, но заслуживающего внимания, перманентные скандалы с общественниками, дискредитация оппонентов, недвижимость, «которая может быть в фактическом пользовании Лежнева».

Сергей Лежнев – человек-противоречие. Он обещал уволиться, чтобы тень уголовного преследования не легла на непосредственного руководителя. СМИ даже стали называть его экс-советником, но продолжает занимать должность. В ходе одного из судебных заседаний было заявлено, что подозреваемый «подписал контракт с Минобороны РФ», однако подтверждающих этот факт сведений представлено не было. Глава региона отмечал его исключительную роль в доставке гуманитарных грузов на СВО, но глава регионального отделения «Совета солдатских матерей» Валентина Старовойтова поделилась иным впечатлением.

В родном Белгороде известен как блогер, специализировавшийся на расследованиях по закупкам. Осенью 2017 года прибыл на Орловщину по приглашению врио губернатора. Однако должность советника по СМИ, видимо, не в полной мере описывает сферу деятельности и интересов.

Окончил Белгородский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Сергей Лежнев родился 12 сентября 1984 года в Белгороде.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.