На Орловщине не задекларировали безопасность плотины

Виновных привлекли к ответственности.

Нарушение выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Оказалось, что администрация Мценского района не оформила соответствующие документы на плотину, расположенную на реке Мцыня (в деревне Волково). Чиновники должны были разработать декларацию безопасности и представить её в уполномоченный орган, но не сделали этого.

Прокуратура обратилась с иском в суд. Там требования удовлетворили. Районную администрацию обязали провести соответствующую работу.

«В настоящее время судебный акт исполнен», – отметили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»