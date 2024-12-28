На Орловщине не задекларировали безопасность плотины

28.12.2024 | 14:18 Закон и порядок, Новости

Виновных привлекли к ответственности.

Фото: www.google.com/maps

Нарушение выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Оказалось, что администрация Мценского района не оформила соответствующие документы на плотину, расположенную на реке Мцыня (в деревне Волково). Чиновники должны были разработать декларацию безопасности и представить её в уполномоченный орган, но не сделали этого.

Прокуратура обратилась с иском в суд. Там требования удовлетворили. Районную администрацию обязали провести соответствующую работу.

«В настоящее время судебный акт исполнен», – отметили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»


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