Под Орлом в будущем году попробуют реконструировать станцию аэрации

Такие сведения содержатся в городской инвестиционной программе.

Она размещена на сайте Администрации Орла. Отметим, что проект требует серьёзных вложений.

В будущем году ожидаются расходы в размере около 2,9 миллиарда рублей. В 2026-м — 2,2 миллиарда. В 2027-м — 173 миллиона. Датой сдачи объекта указан 2028-й.

Напомним, в этом году орловский губернатор Андрей Клычков обсуждал эту тему с зампредом федерального правительства Дмитрием Патрушевым. Тогда сообщалось, что Орловщина должна будет взять на себя 40% расходов по проекту.

Станция эксплуатируется с 1967 года. Территориально она находится не в Орле, а в Орловском муниципальном округе, в Платоновском сельском поселении, в деревне Вязки. Однако ответственным за проект является городской «Объединённый муниципальный заказчик».

В 2013-м году местные жители массово жаловались в Роспотребнадзор на землю и воду, испорченную стоками.

ИА «Орелград»