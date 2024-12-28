В Орле новые камеры будут следить за лицами и номерами

28.12.2024 | 14:11 Закон и порядок, Новости

Устройства установили в рамках модернизации комплекса «Безопасный город».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства Орловской области.

Новые видеокамеры размещены на перекрёстке улиц 2-й Посадской и Васильевской (рядом с Троице-Васильевским храмом). Они могут распознавать лица, а также регистрационные номера транспортных средств.

Напомним, что с 1 января водителей, в том числе, орловских, начнут штрафовать за автомобильные номера без триколора, а также за набранные жирным шрифтом. Таковы новые поправки в федеральное законодательство.

ИА «Орелград»


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