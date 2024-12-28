На Западный обход Орла выделили 1,4 миллиарда

28.12.2024 | 11:33 Важное, Новости, Строительство

Это средства, которые пойдут на начало масштабного строительства.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Причём они должны быть выделены до конца текущего года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

Средства возьмут из резервного фонда. Это позволит начать проект в опережающем порядке. Планируется, что трассу длиной целых 16 километров достроят в 2028-м году.

Работа будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Транспортный обход пройдёт по территории Орловского муниципального округа и Урицкого района и соединит федеральные трассы «Крым» и «Орёл – Брянск – Смоленск». Это позволит перенаправить транспорт, который движется в направлениях на Брянск и на Белоруссию.

Дорога будет четырёхполосной. Также строительство предполагает возведение двух мостов (через реку Цон и ручей Норов), нескольких путепроводов и транспортных развязок.

Контракт на реализацию проекта подписан с АО «ДСК «Автобан»». Общая стоимость строительства – около 15,5 миллиардов рублей. Подрядчик получит аванс в 30% от всей суммы.

ИА «Орелград»


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