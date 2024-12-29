На Орловщине сумма штрафов от Россельхознадзора снизилась в 10 раз

Сказалась переориентация ведомства с проверок на профилактику.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в 2024 году сотрудники ведомства провели более 19 тысяч контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 24 плановых и 122 внеплановых проверки. В отличие от предыдущих лет, особое внимание уделялось е самим проверкам, а профилактике правонарушений. В целом было проведено более двух тысяч профилактических визитов, объявлено 28,6 тысячи предостережений, что на 21 процент больше уровня прошлого года.

«Продолжается последовательное снижение административной нагрузки на бизнес, – отмечает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. – По итогам выявленных нарушений составлен 461 протокол, что на 20 процентов ниже уровня 2023 года. Сумма наложенных штрафов не превысила 3,3 миллиона рублей. Для сравнения, 5 лет назад она составляла 38,5 миллиона рублей».

В качестве примера можно привести предварительные итоги деятельности управления в сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов переработки зерна. За 9 месяцев 2024 года было проведено 2231 мероприятие по контролю за оборотом зерновой продукции, выявлено 514 правонарушений. Было составлено 26 протоколов об административных правонарушениях, по которым управление вынесло всего четыре постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму 56 тысяч рублей. А в 23 случаях нарушители отделались предупреждениями.

В рамках профилактических мероприятий было объявлено 1974 предостережений, проведено 293 профилактических визита, 2286 консультирований и 314 информирований. В целом за три квартала 22024 года было проконтролировано 9,2 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. В результате было установлено, что 254,9 тысячи тонн зерна не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности, а 153,3 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств.

ИА «Орелград»