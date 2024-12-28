Орловчанка продала не совсем свой дом

Женщину крупно оштрафовали за махинацию с недвижимостью.

Любопытное дело рассмотрел Глазуновский районный суд. Местную жительницу признали виновной в мошенничестве, причём речь шла о крупном размере.

В сентябре минувшего года орловчанка решила продать недвижимость — дом, принадлежавший её покойному супругу. Однако ситуация осложнялась тем, что наследницей жилья являлась не только она одна. На дом был наложен официальный запрет на «регистрационные действия по его отчуждению».

Тем не менее, орловчанка получила 350 тысяч рублей в счёт платы за дом. Она обещала покупателю вступить в наследство и выкупить долю, принадлежавшую другому наследнику, а также оформить официальный договор купли-продажи. Однако женщина не выполнила обещания, при этом распорядилась деньгами по собственному усмотрению.

Как сообщает прокуратура Орловской области, суд счёл эти действия мошенничеством. Орловчанку оштрафовали на 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»