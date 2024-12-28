В Орле камеры начали фиксировать выключенные фары

Водителям уже приходят первые штрафы.

Как рассказали в Департаменте дорожного хозяйства Орловской области, пока что такие нарушения фиксируют два комплекса. Соответствующие функции добавили на устройства, установленные на перекрётсках Наугорского шоссе с улицей Цветаева и Московского шоссе с переулком Межевым.

Согласно административному кодексу, нарушение правил пользования внешними световыми приборами карается либо предупреждением, либо штрафом в размере до пятисот рублей.

В соцсетях орловские водители рассказывают, что им начали приходить первые взыскания за соответствующие нарушения, отслеженные этими комплексами фиксации.

Также в департаменте рассказали, что новый комплекс автоматической фиксации нарушений «Пульсар» появился в Болхове. Его разместили на перекрёстке улицы Свердлова и переулка Земляного. Однако этот комплекс выявляет только нарушения скоростного режима.

ИА «Орелград»