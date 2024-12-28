Орловщина перед Новым годом нарастила выпуск лекарств

Статистики оценили работу промышленности в ноябре 2024 года.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в большинстве обрабатывающих отраслей в ноябре 2024 года было зафиксировано падение объемов выпуска. Однако нашелся и ряд флагманов, которые показали значительный рост производства. Лидером стал выпуск металлургической продукции, рост производства которой составил 61,9 процента. Кроме того, зафиксировано увеличение производства мебели – на 60,9 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 50,3 процента, химических веществ и химических продуктов – на 29,2 процента.

Предприятия региона также на 16,6 процента нарастили выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, на 10,2 процента – машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Наиболее серьезно просело производство электрического оборудования – его выпуск по сравнению с октябрем 2024 года сократился на 33,2 процента, а по сравнению с ноябрем 2023 года снизился на 54,7 процента.

Выпуск текстильных изделий по сравнению с ноябрем 2023 года сократился на 25,3 процента, бумаги и бумажных изделий – на 19,8 процента, готовых металлических изделий – на 37,8 процента, компьютеров, электронных и оптических систем – на 13,2 процента. Впрочем, в Орелстате отмечают, что индекс промышленного производства по итогам одиннадцати месяцев текущего года, несмотря на падение темпов в ноябре на 0,9 процента по отношению к ноябрю 2023 года, уверенно закрепился в положительной зоне – плюс 6,4 процента к аналогичному периоду 2023 года.

«Причиной падения темпов производства в отчетном месяце стал минимальный с начала года показатель объемов выпуска в обрабатывающем секторе – минус 1,2 процента относительно соответствующего месяца 2023 года, и, как следствие, замедление роста относительно аналогичного периода 2023 года – плюс 5,4 процента, – информирует Орелстат. – Кроме того, в отрицательной зоне по-прежнему остается сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – минус 18,6 и 4,2 процента соответственно. Положительную динамику демонстрируют сырьевой (плюс 0,2 и 1 процент соответственно) и энергетический (плюс 3,8 и 15,1 процента соответственно) секторы».

ИА «Орелград»