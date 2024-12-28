Орловский вуз вошел в число лучших университетов мира

В глобальный агрегированный рейтинг ГАР-2025 включен Орловский ГАУ.

Агрегатор независимой оценки высшего образования опубликовал «Глобальный агрегированный рейтинг – 2025» (ГАР–2025). В топ 15 процентов лучших университетов мира вошел Орловский государственный аграрный университет имени Парахина. Причем, как пояснили в самом вузе, вошел он в этот рейтинг впервые. Кстати, наряду с Орловским ГАУ в рейтинг попали еще пять аграрных вузов РФ.

Всего же в рейтинг включено 3987 вузов мира, в том числе 165 российских вузов, что на 12 вузов больше, чем годом ранее. К тому же Россия улучшила свои позиции в данном рейтинге, заняв четвертое место по общему количеству университетов, представленных в списке. На первом месте расположился Китай, представленный в рейтинге 523 учебными заведениями, на втором месте расположились США – 393 университета, на третьем месте оказалась Индия – 223 вуза.

«Глобальный агрегированный рейтинг привел к общему знаменателю палитру рейтингов и дал оценку места и роли вузов разных регионов в мировых образовательных процессах, – сообщили в Орловском ГАУ. – ГАР–2025 учитывает результаты 13 наиболее авторитетных глобальных институциональных рейтингов».

Данный рейтинг представляет собой классификацию образовательных организаций высшего образования, ранжированных по показателям 13 рейтингов и одной публичной базы данных. Источником информации, используемой для агрегации, являются открытые данные наиболее популярных рейтингов. Учитывались такие показатели, как научная активность, деятельность вуза на международной образовательной арене, его вовлечение в просветительскую деятельность, качество интернет-сайта и другие.

Кстати составители отмечают, что рейтинги недружественных стран предвзято относятся к российским вузам, политизируя сферу высшего образования. Например, рейтинг Times Higher Education принял меры к тому, чтобы российские вузы были менее заметны, и удалил ссылки на их официальные сайты. А агентство Quacquarelli Symonds заявило, что не будет привлекать в рейтинг новые российские вузы и прекратит продвижение России как места учебы. Исключение российских вузов из Scopus привело к снижению позиций российских вузов. Подобные действия подрывают доверие к этим рейтингам, тем не менее, методика Глобального агрегированного рейтинга пока учитывает результаты этих систем оценивания.

ИА «Орелград»