Рассекречены данные о зверствах фашистов в Орле

Уникальные документы из архива ФСБ появились в открытом доступе.

Росархив совместно с ФСБ России при поддержке Фонда президентских грантов пополнил сборник рассекреченных документов, публикуемых в серии «Без срока давности». Речь идет о подготовке и ходе судебных процессов над нацистскими преступниками, организованных в СССР в 1943-1947 годах. Оцифрованные архивные документы пополняют проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Очередной пакет документов касается и Орловской области.

Например, на сайте проекта опубликованы документы Брянского судебного процесса из фондов Центрального архива ФСБ России. Среди них имеется правка по делу немецко-фашистских карателей, изобличенных в зверствах против советских граждан, совершенных в период временной оккупации Брянской и Орловской областей РСФСР, составленная в ГУПВИ НКВД СССР 2 ноября 1945 года. Также в открытом доступе появилось обвинительное заключение Главной военной прокуратуры Красной армии по делу о злодеяниях немецко-фашистских войск на территориях Орловской, Брянской и Бобруйской областей.

Судебный процесс в Брянске открылся 26 декабря 1945 года. Среди обвиняемых был Адольф Гаманн, генерал-майор, бывший военный комендант Орла и начальник Орловского административного округа. Уд установил, что в период временной оккупации территории Орловской, Брянской и Бобруйской областей в 1942-1944 годах немецко-фашистскими захватчиками было расстреляно и замучено около 130 тысяч мирных советских граждан и около 100 тысяч военнопленных. Среди них только в Орловской и Брянской областях – свыше 4000 детей. Угнано в немецкое рабство более 200 тысяч советских граждан. Были разрушены и разграблены города Орел, Брянск, Бобруйск, Карачев, Жиздра и многие другие населенные пункты. Материальный ущерб, причиненный государственным предприятиям и учреждениям, колхозам и советским гражданам в названных областях, составляет многие миллиарды рублей.

«По личным указаниям подсудимого Гаманна в городах Орле, Брянске и Бобруйске производились массовые расстрелы советских граждан, – сообщает Росархив. – Перед отступлением немецких войск из Орла в августе 1943 года по приказу Гаманна были расстреляны все заключенные в городской тюрьме советские граждане, а также несколько тысяч военнопленных, содержавшихся в Орловском лагере. После освобождения города войсками Красной Армии, на кладбище около городской тюрьмы было обнаружено около 5000 трупов расстрелянных советских граждан».

В июле 1942 года немцами были убиты 72 пациента Орловской психиатрической больницы. В сентябре 1942 года в Орле с целью испытания действия отравляющих веществ рабочим валяльной и жестяной мастерских немцы выдали вместо серной кислоты отравляющее вещество типа иприта, в результате чего рабочие тяжело отравились.

«Истребление мирных советских граждан и военнопленных производилось немцами также и в созданных подсудимыми Бернгард и Гаманн лагерях, в которые заключались без всяких оснований советские граждане из городов и деревень Орловской, Брянской и Бобруйской областей, в том числе женщины, старики и дети. В этих лагерях немецкие захватчики морили заключенных голодом, содержали их в холодных бараках, в крайне антисанитарных условиях, принуждали к непосильному труду, подвергали систематическим побоям и истязаниям – все это приводило к массовой смертности среди заключенных», – отметили в Росархиве.

По итогам трибунала все подсудимые были признаны виновными и получили суровое наказание. К примеру, Гаманн был приговорен к смертной казни через повешение.

ИА «Орелград»