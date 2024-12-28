СМИ сообщили об отставке главы администрации Клычкова

28.12.2024 | 14:51 Новости, Общество

Утверждается, что Александр Шалимов сам решил уйти с ответственной должности.

Фото: пресс-служба администрации Орловской области

Руководитель администрации губернатора и правительства нашего региона Александр Шалимов подал в отставку. Об этом сообщил портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

Утверждается, что чиновник написал заявление «по собственному желанию». Однако пока оно не удовлетворено. Если Клычков одобрит отставку, то Шалимов покинет обладминистрацию после новогодних и рождественских праздников.

«Чиновник понял, что данная должность «не его»», – так СМИ объясняет неожиданное решение госслужащего.

Александр Шалимов возглавил администрацию губернатора и правительства Орловской области в ноябре минувшего года. Ранее он трудился в должности главы Департамента сельского хозяйства, а ещё раньше, с 2011-го по 2020-й годы, руководил администрацией Новосильского района.

В этом году в списке самых влиятельных региональных персон от «Орелграда» он занял 44-е место.

ИА «Орелград»


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