В Орле садик на Грановского начнут строить в 2028-м году

Такие данные содержатся в городской инвестиционной программе.

Тот же год обозначен и как срок сдачи объекта. Планируемые расходы составят 125,8 миллионов рублей. Ожидается, что в детском саду будет 80 мест.

За реализацию инициативы будет отвечать «Объединённый муниципальный заказчик» Орла.

Напомним, что здание дошкольного учреждения планируется построить в рамках масштабного проекта по освоению территории, ограниченной улицами Грановского, Куйбышева, Цветаева, Плещеевской и Наугорским шоссе. Его реализует ООО «СЗ СМУ №2».

Застройщик должен построить здесь пять 10-этажных домов на 760 квартир. Первый дом планируется сдать до 1 мая будущего года.

ИА «Орелград»