Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка

Тяжелые травы парень получил в Орле в августе этого года.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях в отношении подростка. К главе ведомства обратилась мама потерпевшего. По ее словам, группа подростков избила ее 17-летнего сына, также отобрали у него деньги. Пострадавшему требуется длительное лечение. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены, сообщила мама подростка.

В СУ СК России по Орловской области проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя Управления по региону Андрею Чапанову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.

Ранее мама пострадавшего обращалась в СМИ. По ее словам, парня к определенному дому на «Микроне» заманила знакомая девушка. Его встретили восемь человек, спрятав лица за масками. Избили и заставили снять в банкомате деньги.

«Никто даже не обратил внимания в торговом центре, что сын мой был весь в крови».

По словам женщины, написали заявление в полицию, однако получили отказ в возбуждении уголовного дела, потом – в прокуратуру.

«В результате уголовное дело не завели, а у моего сына пропал слух, диагноз неутешительный», – рассказала женщина.

ИА “Орелград”