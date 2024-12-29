Частным и государственным рекрутерам велели сотрудничать

Служба и агентства занятости будут вместе содействовать трудоустройству орловцев.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок взаимодействия органов службы занятости с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по содействию в трудоустройстве граждан и подбору работников, включая частные агентства занятости. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года, контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

Участниками взаимодействия в соответствии с утвержденным порядком являются казенное учреждение «Центр занятости населения Орловской области» и его территориальные центры и негосударственные организации, работающие в этой же сфере, зарегистрированные на портале «Работа в России». Условия взаимодействия должны быть прописаны в специальном соглашении, причем инициатором его заключения должны выступать государственные центры занятости.

Предложение направляется в письменной форме либо в форме электронного документа. Частная организация должна отреагировать и дать ответ на такое предложение в течение 10 рабочих дней со дня его получения. Частные организации, в свою очередь, тоже имеют право по собственной инициативе направить в свободной письменной форме в орган службы занятости предложение о заключении соглашения о взаимодействии. Государственным органам службы занятости также отводится 10 рабочих дней на ответ.

«Предметом соглашения является сотрудничество (на безвозмездной основе) в целях содействия безработным и гражданам, ищущим работу, в поиске необходимых вариантов работы, а работодателям в подборе необходимых работников на территории Орловской области, – говорится в документе. – Взаимодействие органов службы занятости с организациями в рамках заключенного соглашения осуществляется на принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи и законности. Соглашение носит некоммерческий характер и не налагает на стороны финансовых и имущественных обязательств».

В рамках взаимодействия органы службы занятости и частные организации будут обмениваться сведениями об имеющихся вакансиях и о мероприятиях по содействию занятости населения на территории Орловской области. К слову, в 2022 году в органы службы занятости Орловской области в поиске подходящей работы обратились 11,6 тысячи человек, в 2023 году – 7 тысяч человек. Из числа обратившихся было трудоустроено 6,2 и 3,4 тысячи орловцев соответственно. В 2022 году статус безработного получили 6,5 тысячи орловцев, в 2023 году – 4,7 тысячи.

По состоянию на 1 января 2024 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, составляла 1,3 тысячи человек, а уровень фиксированной безработицы на рынке труда региона оценивался в 0,4 процента. По состоянию на 1 января 2024 года число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения Орловской области, составляло 11,3 тысячи единиц.

По данным управления труда и занятости Орловской области, к началу ноября 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,2 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 900 человек имели статус безработного, в том числе 800 человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на отчетную дату составил 0,3 процента.

ИА «Орелград»