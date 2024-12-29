В Орловском округе приватизируют всего одно помещение

План приватизации имущества на 2025 год оказался не очень большим.

Окружные депутаты утвердили программу приватизации муниципального имущества Орловского муниципального округа Орловской области на 2025 год. Выглядит оно довольно скромно, так как в нее включен всего лишь один объект. Приватизировать предполагается помещение площадью 49 квадратных метров, 1960 года постройки, расположенное в селе Сабурово. В план приватизации оно внесено как излишнее, неиспользуемое имущество. Доход от его продажи пока не запланирован.

Рыночная стоимость на объект муниципального имущества, подлежащий приватизации, будет определена на основании отчета об оценке его рыночной стоимости, сказано в решении депутатского корпуса. В качестве способа приватизации будет использован электронный аукцион с открытой формой подачи предложений о цене. Основной целью реализации программы приватизации на 2025 год заявлено повышение эффективности управления муниципальной собственностью Орловского муниципального округа и обеспечение планомерности процесса приватизации.

Также всего один объект попал в программу приватизации муниципального имущества Ливенского района. В данном случае речь идет о нежилом здании площадью 114,5 квадратных метров, расположенном в городе Ливны на улице Орловской. С молотка он уйдет вместе с земельным участком площадью 1034 квадратных метра, разрешенное использование земли: для обслуживания административного здания.

В отличие от окружных депутатов, депутаты Ливенского райсовета с доходами от приватизации уже определились. Выручить за описанное здание местные власти планируют 1,441 миллиона рублей, из которых 991 тысяча рублей – рыночная стоимость самого здания, а 450 тысяч рублей – рыночная стоимость земельного участка. Из решения Ливенского районного Совета народных депутатов следует, что программа приватизации направлена на усиление плановости, публичности и контроля в этой сфере.

«Приватизация муниципального имущества Ливенского района направлена, прежде всего, на решение следующих задач: формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ливенского района; уменьшение бюджетных расходов на управление муниципальным имуществом; увеличение неналоговых поступлений в бюджет от приватизации муниципального имущества; покрытие дефицита бюджета; повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в рыночных условиях», – говорится в документе.

ИА «Орелград»