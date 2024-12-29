Бюджет Мценска составит почти 1,5 миллиарда рублей

Главный финансовый документ сверстан с небольшим дефицитом.

Мценский городской Совет народных депутатов в окончательной редакции утвердил характеристики бюджета города Мценска на 2025 год. Так, общий объем доходов запланирован в сумме 1,49 миллиона рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, то есть поступлений из вышестоящих бюджетов, составит 1,12 миллиарда рублей. Иными словами, Мценск останется дотационным городом, сильно зависящим от дополнительных поступлений из бюджетной системы.

Общий объем расходов на 2025 год запланирован в сумме 1,493 миллиона рублей, то есть дефицит бюджета пока планируется в сумме 3 миллиона рублей. Основные характеристики бюджета города Мценска на плановый период 2026 и 2027 годов установлены одинаковыми: по доходам и расходам они равны и составят соответственно 1,294 миллиарда рублей. Отметим, что бюджет на 2026 и 2027 годы планируется бездефицитным.

Верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета города Мценска по состоянию на 1 января 2026 года установлен в сумме 65 миллионов рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме – 0 рублей. Размер муниципального долга не должен расти в 2026 и 2027 годах. Предельный объем расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга на 2025 и 2026 годы установлен в размер 4,18 миллиона рублей, на 2027 год – в сумме 0 рублей.

Общий объем средств резервного фонда администрации города Мценска на 2025 и 2026 годы запланирован в сумме 3,15 миллиона рублей, на 2027 год – в сумме 400 тысяч рублей. Также утвержден предельный размер представительских расходов – до 0,5 процентов от расходов на функционирование Мценского городского Совета народных депутатов и администрации города Мценска.

Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, предусмотренные решением о бюджете, будут предоставляться в соответствии с постановлениями мэрии. Также в решении прописано, что средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, должны поступать в доход бюджета города Мценска.

«Администрация города Мценска и Мценский городской Совет народных депутатов не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2025 году численности муниципальных служащих города Мценска и работников муниципальных казенных учреждений, – следует из решения депутатского корпуса. – Дополнительные доходы, полученные при исполнении бюджета города Мценска, в первую очередь направляются на выплату заработной платы и повышение заработной платы, на погашение задолженности за выполненные работы и оказанные услуги».

ИА «Орелград»