Работникам «Сатурнсрой» помогли выбить долги по зарплате

29.12.2024 | 10:59 Новости, Происшествия

Потребовалось вмешательство прокуратуры Орловской области.

ИА “Орелград”

Как сообщили в надзорном ведомстве, некоторые граждане осуществляли трудовую деятельность без оформления договоров. Всего от действий работодателя пострадали восемь человек. С сентября 2023 года накопилась задолженность в сумме 1,7 млн рублей.

Директор организации привлечен к административной ответственности, возбуждено уголовное дело, в суде установлены факты трудовых отношений с гражданами, работавшими неофициально. В итоге долг погашен в полном объеме, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Судя по данным поисковиков, Сатурнстрой занимается обслуживанием многоквартирных домов. Эту управляющую компанию называли среди самых проблемных при подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов.

ИА “Орелград”


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