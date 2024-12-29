Работникам «Сатурнсрой» помогли выбить долги по зарплате

Потребовалось вмешательство прокуратуры Орловской области.

Как сообщили в надзорном ведомстве, некоторые граждане осуществляли трудовую деятельность без оформления договоров. Всего от действий работодателя пострадали восемь человек. С сентября 2023 года накопилась задолженность в сумме 1,7 млн рублей.

Директор организации привлечен к административной ответственности, возбуждено уголовное дело, в суде установлены факты трудовых отношений с гражданами, работавшими неофициально. В итоге долг погашен в полном объеме, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Судя по данным поисковиков, Сатурнстрой занимается обслуживанием многоквартирных домов. Эту управляющую компанию называли среди самых проблемных при подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов.

ИА “Орелград”