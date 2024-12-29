Квадру оштрафовали за отключение отопления

Вопросы соблюдения законности в сфере ЖКХ на контроле орловской прокуратуры.

В октябре 2024 года была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в некоторые дома в Советском районе Орла. В отношении АО «Квадра» возбуждено дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами). По итогам его рассмотрения компания привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура Орловской области.

Отметим, осенью продолжались работы на двух участках сетей: на Полесской улице и в переулке Трамвайном. Потребители были запитаны по резервным схемам. В администрации Орла заверяли, что температуры в квартирах ниже нормативной не было. О завершении коммунальных работ на Полесской объявили 21 октября. При этом отопительный период стартовал почти на две недели раньше этой даты.

ИА “Орелград”