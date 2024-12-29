Квадру оштрафовали за отключение отопления

29.12.2024 | 11:53 ЖКХ, Новости

Вопросы соблюдения законности в сфере ЖКХ на контроле орловской прокуратуры.

ИА “Орелград”

В октябре 2024 года была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в некоторые дома в Советском районе Орла. В отношении АО «Квадра» возбуждено дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами). По итогам его рассмотрения  компания привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура Орловской области.

Отметим, осенью продолжались работы на двух участках сетей: на Полесской улице и в переулке Трамвайном. Потребители были запитаны по резервным схемам. В администрации Орла заверяли, что температуры в квартирах ниже нормативной не было. О завершении коммунальных работ на Полесской объявили 21 октября. При этом отопительный период стартовал почти на две недели раньше этой даты.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования