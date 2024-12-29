Орловский лесникам рассказали, как будет расти их зарплата

29.12.2024 | 15:18 Новости, Общество

Пояснения потребовались после видеообращения к Путину.

Фото: vk.com/roslesprof

Орловские работники лесного хозяйства сообщили, что в казенных учреждениях региона заплата нищенская – в среднем 20 700 рублей. Это не позволяет удерживать профессионалов и привлекать молодежь. Средний возраст работников 55 лет «с двумя плюсами».

Через неделю после публикации ролика управление лесами решилось на ответ. В следующем году зарплата лесников Орловской области будет увеличена, заявили чиновники. Рост составит 19,3% от расчетной величины на 2024 год. На оплату труда планируют направить 72,8 млн рублей. Кроме этого, с октября работникам лесничеств проиндексированы оклады на 5,1%. Начальник управления лесами Орловской области Александр Насонов сообщил, что с региональными работниками лесного хозяйства провели встречу. Им объяснили механизм поэтапного повышения заработной платы. Численность работников и реальные их зарплаты в управлении уточнять не стали.

ИА “Орелград”


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