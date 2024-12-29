В Орле сгорел подаренный Питером троллейбус

29.12.2024 | 9:47 Происшествия

Огонь вспыхнул во время движения утром 29 декабря.

Водитель троллейбуса высадил пассажиров и пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Однако это оказалось не под силу. В итоге пожар потушили сотрудники МЧС. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, парк муниципального ТТП пополнился пятью троллейбусами из Санкт-Петербурга этим летом. Техника должна была пройти техосмотр и обслуживание, чтобы выйти на маршруты Орла. ТТП Орла выпустило на линию третий питерский троллейбус в ноябре. «Авангард» выехал на маршрут №1 «Автовокзал – «Санаторий «Лесной».

ИА “Орелград”


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