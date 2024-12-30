Мценские депутаты решили создать антиконфликтную комиссию

Коллегиальный орган займется предотвращением и урегулированием конфликтов.

Мценский городской Совет народных депутатов утвердил положение о собственной комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Этот коллегиальный орган будет рассматривать щекотливые вопросы, связанные исполнением депутатами своих полномочий. В положении понятие «конфликт интересов» используется в том же понимании, что и аналогичное понятие, установленное Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Комиссия образуется из числа депутатов решением Мценского горсовета в составе 5 человек, которым также определяются председатель комиссии, его заместитель секретарь и члены комиссии. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом.

«В этом случае соответствующий член комиссии не принимает участие в рассмотрении указанных вопросов, – следует из документа. – В случае рассмотрения комиссией вопроса в отношении депутата, входящего в состав комиссии, указанный депутат освобождается от участия в деятельности комиссии на время рассмотрения данного вопроса».

В заседании комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать и другие депутаты горсовета, не входящие в ее состав, а также муниципальные служащие аппарата горсовета и «иные лица, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией». Предусмотрено два основания для проведения заседания комиссии. Первое – наличие в горсовете материалов, свидетельствующих о непринятии депутатом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого депутат является.

Второе основание – поступление от депутата уведомления о возникновении личной заинтересованности при осуществлении депутатской деятельности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В документе подчеркнуто, что депутатская комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, анонимные сообщения, не проводит проверки по фактам нарушения депутатской этики.

Комиссия вправе принять лишь одно из следующих решений: признать, что при осуществлении депутатской деятельности конфликт интересов отсутствует; признать, что при осуществлении депутатской деятельности личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия просто рекомендует депутату принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.

ИА «Орелград»