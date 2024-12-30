Орловская промышленность нарастила показатели на 7 процентов

Локомотивом роста статистики являются обрабатывающие производства.

Индекс промышленного производства в Орловской области за январь-октябрь 2024 года составил 107,3 процента, в том числе в сфере обрабатывающих производств – 106,3 процента. Такие данные приведены в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении региона, опубликованном на сайте правительства. Из него следует, что объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах за отчетный период времени сложился в сумме 231,9 миллиарда рублей, или 122 процента к уровню января-октября 2023 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 211,4 миллиарда рублей, или 123,3 процента.

По данным областного правительства, за период с 2018 по 2023 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами вырос в 1,9 раза. Динамика развития промышленности Орловской области, наблюдаемая в последние годы, в целом соответствовала темпам развития промышленного производства в России. Однако в 2022-2023 годах в условиях осложнившейся внешнеполитической обстановки и введения антироссийских санкций показатели промышленного производства Орловской области несколько снизили свои позиции относительно общероссийских.

«По итогам 2023 года индекс промышленного производства в Орловской области составил 103,6 процента по отношению к предыдущему году, – следует из аналитики правительства региона. – В целом по России показатель составил 104,1 процента, по ЦФО – 116 процентов. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами за этот период на сумму 252,5 миллиарда рублей, темп роста объемов отгрузки в действующих ценах составил 109,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года».

В структуре промышленного производства Орловской области наибольшую долю занимают именно обрабатывающие производства, экспертами она оценивается в 90 процентов. Наибольшую долю в объемах отгруженной продукции обрабатывающих производств в 2023 году занимали следующие виды деятельности: производство пищевых продуктов и напитков – 38,1 процента, отрасли машиностроения – 25,5 процента, производство неметаллической минеральной продукции – 9,2 процента, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 16 процентов.

ИА «Орелград»