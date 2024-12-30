Студент получил два года колонии за помощь мошенникам

17-летний парень из Орловской области решил подработать курьером.

Житель города Мценска через Интернет вступил в сговор с злоумышленниками, которые вводили в заблуждение граждан. Одной из очередных жертв внушили, что ее родственница совершила преступление и необходима компенсация ущерба. Курьер забрал у женщины 900 тысяч рублей. Средства он перевел мошенникам, оставив себе вознаграждение за «труд».

Приговором суда курьеру по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок будет в колонии общего режима. Кроме того, назначен штраф в размере 875 тысяч рублей, сообщает СУ СК России по Орловской области.

Правоохранители напоминают, что нельзя доверять свои средства незнакомцам. Всегда перепроверяйте поступающую информацию. Стоит насторожиться, если вас предупреждают о конфиденциальности беседы и требуют никому не рассказывать о звонке.

ИА “Орелград”