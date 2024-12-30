Опубликовано расписание сеансов катка на площади Ленина

Торжественная церемония открытия площадки состоялась 29 декабря.

Ежегодно поддержку в организации ледового отдыха орловцев обеспечивает компания «ФосАгро-Регион» и её региональный филиал.

Каток доступен с 10:00 до 21:30. Старт сеансов в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 и 20.30. Вход со своими коньками бесплатный, сообщает Портал Орловской области.

Также доступна аренда коньков – 300 рублей, аренда помощника – 300 рублей, заточка коньков – 300 рублей. Действуют льготы. При аренде спортинвентаря необходимо оставить залог в виде денежной суммы (2 000 рублей) или документа.

До выхода на лёд следует внимательно изучить перечень правил, это поможет не допустить травм и не омрачить посещение катка, напоминают в администрации Орла.

ИА “Орелград”