Орловчанка получила 2 года за шопинг по чужой карте

Отбывать наказание в виде лишения свободы она будет условно.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области признал местную жительницу виновной в тайном хищении денежных средств с банковского счета. Ее действия были квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ как кража. Уголовного преследования и наказания орловчанка вполне могла бы избежать, если бы не соблазн воспользоваться чужими деньгами.

Как пояснили в пресс-службе суда со ссылкой на материалы уголовного дела, преступление было совершено в июне 2024 года. В тот день женщина находилась у себя дома, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. У входа в собственный дом она нашла чужую банковскую карту, которая лежала на деревянном пороге. Кто-то обронил ее или случайно оставил на пороге, но владельца карты женщина разыскивать не стала. Она решила карту прикарманить.

План был прост – орловчанка хотела расплатиться чужой картой за покупки в магазинах. Примечательно, что она соблюдала осторожность и отправилась на шопинг не лично, а попросила своего знакомого приобрести для нее в магазине ряд товаров. Тот согласился, и сделал покупки в нескольких магазинах, используя систему безналичного расчета. В общей сложности чужой банковской картой были оплачены покупки на сумму 47,3 тысячи рублей.

В такую сумму следствие и суд оценили материальный ущерб, причиненный хозяйке банковской карты. В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью, согласившись с предъявленным ей обвинением. Однако в суде подчеркнули, что ущерб потерпевшей она не возместила. Поэтому обворованная женщина подала гражданский иск о возмещении ущерба, который судом был удовлетворен. По приговору суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы 2 года условно.

«При назначении наказания суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела: данное преступление относится к категории тяжких, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие по делу тяжких последствий, а также требования справедливости и соразмерности назначенного наказания, назначив наказание в виде лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса», – подытожила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»