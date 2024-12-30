Орловцам напомнили о запрете продавать и использовать пиротехнику

О наказании 30 декабря напомнили госпаблики региона.

Региональный оперштаб ввёл временные ограничения с 1 декабря. Это необходимая мера для обеспечения безопасности, пояснили решение власти. Жителей региона призывают отказаться от запуска фейерверков и других подобных устройств не только в декабре, но и на всё время проведения СВО.

Отметим, с аналогичным напоминанием несколько раз выступал глава региона. Также, по словам Андрея Клычкова, пиротехника может быть использована для нанесения каких-либо увечий. О возможной реализации контрафактных товаров, предупреждают не только в Орловской области.

ИА “Орелград”