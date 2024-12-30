Орловский «Кладенец» отметит первый день рождения арт-ярмаркой

Также пройдут благотворительные акции и мастер-классы от именитых наставников.

Год назад стартовала первая арт-ярмарка под брендом «Кладенец», которая стала началом серии мероприятий, объединяющих мастеров и основателей локальных брендов. Проект быстро вырос, превратившись в платформу для творческих людей города, где они могут реализовывать свои самые смелые замыслы.

Недавно выиграли грант Президентского Фонда Культурных Инициатив, что позволит создать дизайнерскую линейку премиальных орловских сувениров.

Первый день рождения проекта отметят с 3 по 6 января традиционной арт-ярмаркой в центре Орла по адресу ул. Ленина, 6. Гостей ждут выставки-продажи, благотворительные акции и мастер-классы от известных наставников. Будут представлены новые мастер-классы по изготовлению ангелочков, рождественских звезд в технике тиффани, кукол-закруток и мандал «Божье око».

Мероприятие пройдет с 10:00 до 20:00. Вход свободный для всех.

ИА “Орелград”