Под Орлом нетрезвый водитель пытался свалить вину на гаишников

Мужчина полагал, что при его освидетельствовании был нарушен закон.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел жалобу местного жителя на постановление мирового судьи. Последний привлек данного гражданина к административной ответственности за управление транспортным средством, а именно автомобилем марки «Ауди-80» в состоянии алкогольного опьянения. Административное дело было заведено потому, что мужчина попался пьяным за рулем впервые. Наказание он получил типичное: административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Однако затем мужчина решил оспорить наложенное на него наказание. Как пояснили в пресс-службе Верховского районного суда, в свое жалобе он указал, что дорожный инцидент произошел в сентябре 20204 года. Мужчина признал, что действительно двигался по автодороге на «Ауди-80», когда был остановлен сотрудниками ГАИ. Последнее по внешним признакам заподозрили у водителя состояние алкогольного опьянения.

Затем они провели процедуру освидетельствования водителя и установили факт алкогольного опьянения. Водитель подписал протокол об административном правонарушении без каких-либо замечаний. Но в районном суде заявил, что «все процессуальные документы, подтверждающие факт совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, были составлены сотрудниками ГАИ с нарушениями действующего законодательства».

«Выслушав лицо, привлеченное к административной ответственности, его представителя, должностное лицо, составившее протокол, исследовав материалы дела, суд счел доводы жалобы несостоятельными. Показания свидетелей, протокол освидетельствования, подтвердили, что водитель автомобиля «Ауди-80» управлял им в состоянии алкогольного опьянения, – резюмирует пресс-служба Верховского районного суда.

Ранее Управление МВД России по Орловской области сообщило, что за 11 месяцев 2024 года в регионе по вине нетрезвых водителей было совершено 73 дорожно-транспортных происшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции за такое же время было пресечено 1116 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде было возбуждено 137 уголовных дел.

ИА «Орелград»