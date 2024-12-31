Каждый десятый орловец не заплатил налоги вовремя

Орловские налоговики оценили итоги кампании по уплате имущественных налогов.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, в этом году около 90 процентов налогоплательщиков – физических лиц выполнили свою обязанность по уплате имущественных налогов за 2023 год. Напомним, срок уплаты этих налогов истек 3 декабря 2024 года. Озвученная цифра означает, что примерно каждый десятый орловец, который был обязан рассчитаться с государством, в отведенный срок по каким-то причинам этого не сделал.

Таким гражданам, напоминает налоговая служба, уже начисляется пеня за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации. Впрочем, они могут поправить ситуацию. Налоги можно заплатить с помощью интерактивного сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Кроме того, погасить долги можно в личном кабинете на портале Госуслуг и в банках, в том числе через принадлежащие им платежные терминалы.

«Общая сумма имущественных налогов, уплаченных физическими лицами, составила около 1,4 миллиарда рублей, в том числе: 867 миллионов рублей транспортного налога, 317 миллионов рублей налога на имущество физических лиц и 239 миллионов рублей земельного налога», – перечислили в региональном Управлении ФНС, подводя итоги прошедшей кампании.

Ранее налоговики сообщали, что уже свыше 35,2 тысячи орловцев получают налоговые уведомления на уплату имущественных налогов и НДФЛ, а также требования об уплате налогов в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг. При этом только за ноябрь текущего года данную услугу подключили более 4 тысяч налогоплательщиков Орловской области.

«Подключив налоговые уведомления на портале Госуслуг, пользователь узнает о начислениях заранее и сможет своевременно оплатить налоги онлайн, – уточнила пресс-служба УФНС. – Без представления согласия на получение налоговых уведомлений в личный кабинет госуслуг приходит только напоминание об уже имеющейся налоговой задолженности, на которую ежедневно начисляются пени. Проверить, подключены ли уведомления, можно в личном кабинете портала в разделе «Доходы и налоги» и подразделе «Налоговые уведомления», где должен отображаться статус «Вы получаете налоговые уведомления».

Воспользоваться правом на получение налоговых документов через портал Госуслуг можно в любой момент вне зависимости от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика. Для прекращения получения документов от налоговых органов через данный личный кабинет гражданин вправе направить через портал Госуслуг соответствующее уведомление.

ИА “Орелград”