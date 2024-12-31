Орловщина отменила распродажу имущества по минимальной цене

Торги должны были пройти в заключительной декаде января 2025 года.

Организатор торгов АО «Российский аукционный дом» сообщает об отмене продажи в электронной форме по минимально допустимой цене (с открытой формой подачи предложений о цене) имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области. Торги были назначены на 23 января 2025 года, прием заявок на участие в них стартовал в конце ноября. Организатор торгов сообщает, что продажа отменена на основании решения собственника – департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области. С чем именно оно связано, не уточняется.

Напомним, что на торги было выставлено 9 лотов, каждый из которых представлял собой объект незавершенного строительства, а именно недостроенный коттедж, с земельным участком. Все недострои расположена в деревне Малая Куликовка Большекуликовского сельского поселения Орловского муниципального округа. Они находятся в собственности Орловской области, которая уже несколько лет безуспешно пытается их продать.

Предыдущие аукционы объявлялись несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них. В октябре областные власти сменили тактику и вместо обычного аукциона объявили о продаже недостроев посредством публичного предложения. Но и в данном случае сделки не удалось заключить ввиду отсутствия заявок на участие. На этот раз имущество выставлялось на торги по минимально допустимой цене. И условия выглядели довольно привлекательными.

Например, минимально допустимая цена продажи лота № 1 была установлена в размере 68 485,5 рубля. Лот включал в себя жилой объект незавершенного строительства со степенью готовности 18 процентов, площадью – 92,6 квадратных метра, и земельный участок с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» площадью 1500 плюс/минус 673 квадратных метра. Цена дома составляла 53 748 рублей, земельного участка – 14 737,5 рубля. Ранее в 2024 году его пытались продать дважды, но желающих сделать это не нашлось.

Как уже рассказывал «Орелград», продажа по минимально допустимой цене появилась в Орловской области в 2024 году. В апреле Совет Федерации одобрил соответствующие поправки в федеральное законодательство, после чего Орловским областным Советом народных депутатов был принят региональный закон. А затем правительство Орловской области утвердило «Положение о порядке заключения договора купли-продажи государственного имущества при его продаже по минимально допустимой цене». Это новый способ приватизации государственного имущества, который только внедряется в регионе. Приватизация по минимально допустимой цене пришла сна смену приватизации без объявления цены. Продажа государственного или муниципального имущества по минимально допустимой цене возможна в случае, если продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась.

ИА «Орелград»