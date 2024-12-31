Орловским судам приобрели новые машины

Ключи от новых легковых автомобилей «Лада Гранта» получили три суда.

Автопарк судов Орловской области пополнился. Ключи от новых легковых автомобилей «Лада Гранта» получили водители Кромского, Хотынецкого и Северного районных судов. Об этом сообщило Управление Судебного департамента региона, добавив, что работа по обновлению парка служебного автотранспорта в других районных судах области будет продолжена и в дальнейшем.

По данным ведомства, совокупный автопарк судов Орловской области в настоящий момент насчитывает 34 автомобиля. Из них срок эксплуатации 12 автомобилей превысил 10 лет, четыре машины эксплуатируются уже более 15 лет. Для обновления автопарка регулярно приобретались новые единицы автотранспорта. Стоит отметить, что в этом году процедура закупок машин для судов изменилась. Теперь она проводится централизовано.

«В целях эффективного и рационального использования бюджетных средств с 2024 года в Судебном департаменте при Верховном Суде РФ создано Управление государственных закупок, что позволяет заключать контракты в централизованном порядке по оптовым ценам», – пояснили в областном Судебном департаменте. Данный вопрос обсуждался и на недавно прошедшем пленарном заседании Совета судей РФ.

Там была озвучена информация о том, что для сохранения десятилетнего срока эксплуатации автомобилей в судах в целом по РФ необходимо ежегодно приобретать 352 единицы техники. При этом было подчеркнуто, что приоритет должен отдаваться отечественным производителям. В 2024 году Судебный департамент при ВС РФ приобрел 261 автомобиль, в том числе за счет сэкономленных средств. Купленный транспорт был распределен по регионам, три автомобиля и получила Орловская область.

ИА «Орелград»