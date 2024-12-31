Критерии благонадежности бизнеса ввели в Орловской области

Благонадежный бизнес сможет рассчитывать на господдержку.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление об ответственном ведении бизнеса в Орловской области. Решение принято во исполнение закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Орловской области», который в конце 2024 года приняли депутаты заксобрания региона. В частности, губернатор утвердил регламент взаимодействия при предоставлении мер государственной поддержки «ответственному субъекту предпринимательской деятельности» – это новый термин, который вводится на территории региона.

Присваивать такой статус бизнесу будет региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Одновременно Андрей Клычков утвердил критерии благонадежности, социальной и экологической ответственности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Орловской области. Чтобы получить новый статус и право на господдержку, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы и работать на территории Орловской области.

Смогут претендовать на новый статус юрлица и ИП, ведущие финансовую и страховую деятельность. Юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, в отношении лица или индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности, не должно быть принято решение о предстоящем исключении из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных учредителях, руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, а также о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, или об индивидуальном предпринимателе. Не должно быть их и в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Статус не получат те, в отношении кого имеется решение межведомственного координационного органа, исполняющего функции по противодействию финансированию терроризма, о применении мер по замораживанию и блокированию денежных средств или иного имущества в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Естественно, статус и господдержку не дадут тем, кто включен в реестр иностранных агентов. Кроме того, будет учитываться индекс деловой репутации юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации, это так называемый ЭКГ-рейтинг.

ИА “Орелград”