Орловцев окунут в русскую классику

Выставки классической литературы растянутся на весь год.

Орловская областная библиотека имени И. А. Бунина объявила о запуске цикла выставок литературы «Золотые страницы русской классики», которые растянутся на весь год. В рамках цикла будут экспонироваться произведениям выдающихся русских писателей: Пушкин «Евгений Онегин» – январь; Лермонтов «Герой нашего времени» – февраль; Гоголь «Мертвые души» – март; Гончаров «Обломов» – апрель; Достоевский «Идиот» – май; Тургенев «Отцы и дети» – июнь; Толстой «Война и мир» – июль; Толстой «Петр I» – август; Чехов «Вишневый сад» – сентябрь; М. Горький «Мать» – октябрь; Булгаков «Мастер и Маргарита» – ноябрь; Шолохов «Тихий Дон» – декабрь.

«Классическая литература – это не просто книги, написанные много лет назад, – подчеркивают в «Бунинке». – Это живое наследие, которое продолжает влиять на нас, учить и вдохновлять, делая нас лучше и мудрее. В современном мире, полном быстротечности и поверхностности, возвращение к вечным истинам классики приобретает особое значение, помогая сохранить связь с великими достижениями человеческого духа».

Организаторы пояснили, что на выставках будут представлены не только произведения писателей, но и красочные иллюстрации к ним, а также книги по литературоведению. Последние помогут подробнее узнать об истории создания произведений, проникнуть в психологию их героев, погрузиться в реалии того времени и по-новому взглянуть на давно уже ставшие хрестоматийными строки.

Первая выставка указанного цикла будет работать в универсальном читальном зале областной библиотеки по 2 февраля. Организаторы посвятили ее «Евгению Онегину», одному из самых знаменитых произведений Александра Пушкина. Это первый роман в стихах, написанный на русском языке, стал важной вехой в истории отечественной литературы.

«Евгений Онегин» (1824–1831) – ключевое пушкинское произведение, связанное с несколькими этапами его жизни и многое определившее в его судьбе, – говорят в «Бунинке». – «Энциклопедия русской жизни» – так охарактеризовал это произведение критик Виссарион Белинский. В «Евгении Онегине» Александр Пушкин представил читателям галерею ярких героев, характеры которых прочно укоренились в русской литературе. Этот роман повлиял на творчество таких выдающихся отечественных авторов, как Михаил Лермонтов, Николай Чернышевский, Борис Пастернак и Владимир Набоков».

В библиотеке подметили, что роман стал крайне популярным среди широкой публики, а некоторые цитаты из него стали крылатыми и буквально «ушли в народ». Достаточно вспомнить такие фразы, как «Мой дядя самых честных правил», «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь» и «Но я другому отдана; я буду век ему верна». Роман входит в школьную программу России, напомнили в «Бунинке».

ИА “Орелград”