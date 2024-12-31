Орловца осудили за торговлю некачественным маслом

Следствие и суд квалифицировали действия гражданина как мошенничество.

В Орле бизнесмена осудили за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Дело слушалось Заводским районным судом, а возбуждено оно было в отношении генерального директора ООО «Бер». Как пояснили в пресс-службе суда, от имени данной компании подсудимый осуществлял предпринимательскую деятельность. Специализировалась же компания на производстве и оптовой продаже молочной продукции, в том числе сливочного масла.

Внимание правоохранительных органов привлекла сделка, которую подсудимый заключил с компанией «Молторг» из города Санкт-Петербурга. Стороны договорились о поставке питерцам одной тонны сливочного масла высокого качества, которую, как установило следствие, подсудимый ранее приобрел у неустановленных лиц. Впоследствии оказалось, что «сливочное» масло содержит в своем составе растительные жиры, то есть оно было сфальсифицировано. Перепродать его питерцам орловский бизнесмен планировал под видом натурального масла.

«В сопроводительных документах к товару была представлена ложная информация о качестве товара, – следует из информации пресс-службы районного суда. – По этим поддельным документам, подсудимый во исполнение заключенного контракта направил товар получателю. Поняв, что поставленный товар не соответствует заявленным качествам, ООО «Молторг» обратилось в правоохранительные органы».

В судебном заседании подсудимый вину в совершении вмененного ему преступления признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным в совершении крупного мошенничества и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Ни осужденный, ни сторона обвинения приговор не обжаловали, в настоящий момент он уже вступил в законную силу.

ИА “Орелград”