Акции «Орел-Отеля» вернули в план приватизации

Городские власти вновь попытаются выручить за акции миллиард рублей.

Орловский городской Совет народных депутатов согласовал предложенные мэрией Орла поправки в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год. Напомним, план был принят на ноябрьской сессии, и удивил он тогда отсутствием в нем акций гостиничного комплекса «Орел-Отель». Вот уже несколько лет подряд этот лот включается в план приватизации. Правда, все предпринятые до сих пор попытки пустить акции с молотка, а их было уже около десятка, успехом не увенчались. Еще ни разу на такие аукционы не подавались заявки.

Однако городские власти продолжают держать акции в плане приватизации, так как предполагаемая выручка от их продажи в решении о бюджете города прописывается в качестве источника погашения дефицита. Это развязывает руки чиновникам, которые получают возможность тратить средства, которых на самом деле нет. Результатом становится рост муниципального долга города Орла. На прошедшей сессии депутаты по инициативе мэра включили в план приватизации 100 процентов акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель».

Как и в предыдущие годы, продавать их собираются на аукционе. В состав лота будут включены 10 823 обыкновенных акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Предполагаемая выручка от продажи акций, внесенная в план приватизации, составляет 1,166 миллиарда рублей. С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка общие прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла теперь предполагаются в размере 1,41 миллиарда рублей.

Так, от реализации муниципального имущества города Орла планируется выручить 223,874 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под указанными объектами, – 20,34 миллиона рублей. Оставшаяся сумма я является предполагаемой ценой продажи акций. Добавим, что основной целью реализации прогнозного плана приватизации на 2025 год заявлено повышение эффективности управления муниципальной собственностью и оптимизация ее структуры. Приватизировать планируется лишь то имущество, которое не используется для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления.

ИА «Орелград»