Орловский Роспотребнадзор напомнил об опасности ватрушек

31.12.2024 | 11:42 Новости, Общество

Тюбинг – зимнее развлечение, связанное с определенными рисками.

При спуске на надувной камере по склону невозможно контролировать скорость, так как у ватрушки нет тормозов и других средств управления. Это часто приводит к потере контроля, вылетам с трассы и столкновениям с препятствиями. Ватрушка может подпрыгивать, выбрасывая человека, что увеличивает риск травм, предупреждают в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Многие зимние травмы можно предотвратить, соблюдая осторожность, используя специально оборудованные трассы и снаряжение. Даже ватрушки можно использовать с комфортом и без опаски.

Для безопасного катания на тюбинге необходимо соблюдать ряд условий:

  • Специально подготовленная трасса с обозначенными границами.
  • Наличие ограждений и указателей движения.
  • Отсутствие ледяной корки, умеренный уклон и длинный ровный спуск.
  • Присутствие инструкторов на трассе и в конце спуска.
  • Использование защитной экипировки.
  • Подходящая зимняя одежда.
  • Качественное оборудование.

Главное – максимально соблюдать меры предосторожности, советуют орловцам. Не употребляйте алкоголь до и во время катания. Следите за самочувствием и при недомогании выбирайте спокойный отдых. Родителям рекомендуют, не оставлять детей без присмотра на горке, даже во дворе. Это поможет избежать травм и своевременно оказать помощь.

ИА “Орелград”


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