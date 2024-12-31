Орловских самозанятых предостерегли от подмены понятий

Налоговики рассказали о риске подмены трудовых отношений.

Орловские налоговики рассказали о существующих рисках в виде подмены трудовых отношений, в рамках которых юридические лица и индивидуальные предприниматели могут злоупотреблять услугами самозанятых. Эти действия нарушают Налоговый кодекс РФ и находятся на контроле у налоговых органов региона, отметили в ведомстве. Существуют определенные факты, которые могут указывать на потенциальную подмену трудовых отношений.

К их числу налоговики отнесли: выполнение самозанятым работ или оказание услуг на регулярной основе; единственный источник дохода и периодичность выплат; массовая постановка на учет и наличие групповых переходов самозанятых в другую подконтрольную организацию (например, если работодатель организовал регистрацию своих работников в качестве плательщиков налога на профессиональный доход). Также налоговики обращают внимание на однотипность и шаблонность заключаемых договоров, их неоднократное продление, отсутствие в договоре объема выполняемых услуг и подчинение самозанятого распоряжениям и правилам организации.

«Выявление подобных нарушений может стать основанием для проверки и привлечения работодателя к ответственности за нарушение трудового и налогового законодательства, – предупреждают в областной налоговой службе. – Стоит отметить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели стали активно привлекать к своей деятельности самозанятых. В Орловской области с ними сотрудничают почти три тысячи бизнесменов. Взаимодействие с самозанятыми позволяет легализовать предпринимательскую деятельность, отказаться от сомнительных схем и серых зарплат».

Между тем популярность самого налога на профессиональный доход в Орловской области продолжает расти. По данным регионального Управления ФНС, количество самозанятых орловцев превысило 40 тысяч человек. Так, по состоянию на 1 декабря 2024 года, в Орловской области количество граждан, применяющих указанный специальный налоговый режим, составило 40,8 тысячи человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос более чем на 11 тысяч налогоплательщиков.

ИА “Орелград”