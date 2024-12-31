В Орле стабилизируют криминогенную обстановку

Соответствующее поручение дал мэр города Орла Юрий Парахин.

Программу «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2025-2027 годы» утвердил своим постановлением мэр города Орла Юрий Парахин. Она начнет действовать с 1 января 2025 года и сменит предыдущую подобную программу. Ее разработчиком является управление по безопасности администрации города Орла. Круг исполнителей очень широк, в него включены, в том числе, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», УМВД России по городу Орлу, Орловский наркологический диспансер и др.

Как следует из паспорта программы, успешное выполнение ее мероприятий позволит повысить эффективность профилактики правонарушений, снизить уровень правонарушений и стабилизировать криминогенную обстановку на территории города Орла, сократить число преступлений, совершенных несовершеннолетними. В паспорте отмечено, что предыдущая подобная программа позволила достичь определенных результатов в профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.

Сообщается, например, что за 10 месяцев 2024 года преступность в городе Орле снизилась на 5,6 процента по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году было зафиксировано 3460 преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года – 3666. На 5,7 процента сократилось число особо тяжких преступлений: в 2024 году их было зафиксировано 282, в 2023 году – 299.

Однако стоит отметить, что за 10 месяцев 2024 года общее количество преступлений, совершенных подростками, в областном центре увеличилось на 2,5 процента, всего в этом году несовершеннолетними было совершено 41 преступление. Радует то, что среди них не оказалось ни одного особо тяжкого преступления. Сократилось число несовершеннолетних, ранее совершавших преступления: с семи в 2023 году до четырех в 2024-м. В этом году ранее судимыми несовершеннолетними в Орле совершено одно преступление против трех за 2023 год.

«Вместе с тем, преступления направленные против собственности носят распространенный характер, количество их выросло на 4,3 процента (с 2284 в 2023 году до 2379 в 2024 году), – следует из паспорта. – Реализация программы повысит эффективность предупреждения правонарушений путем привлечения всех слоев населения к осуществлению комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, создания условий, способствующих формированию активной жизненной позиции граждан, развитию культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с несовершеннолетними и молодежью».

ИА «Орелград»