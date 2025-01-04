В Орловской области поддержат торговцев чебуреками

Новая программа начинает работать во Мценском районе.

Администрация Мценского района утвердила муниципальную программу «Содействие развитию торговли на территории Мценского района». Ее задачи: равномерное и эффективное развитие торговой отрасли по всей территории района, формирование современной инфраструктуры торговли, продвижение на потребительский рынок продукции местных товаропроизводителей, стимулирование деловой активности, повышение территориальной доступности торговых объектов, совершенствование системы кадрового обеспечения в сфере торговли и др.

Ожидается, что общий объем розничного товарооборота на территории Мценского района увеличится и составит 1,619 миллиарда рублей, в том числе оборот предприятий общественного питания составит 11,96 миллиона рублей. Также власти ожидают увеличение количества современных стационарных магазинов. Оборот предприятий розничной торговли на душу населения составит 78,7 тысячи рублей, а местные жители будут обеспечены площадью стационарных торговых объектов – не менее 562,1 квадратных метров на каждую 1000 человек. Действие программы рассчитано по 2027 год.

Из ее паспорта следует, что население Мценского района бесперебойно обеспечивается продуктами питания и товарами первой необходимости. В районе работают 80 объектов торговли, в том числе 63 стационарных объекта и 17 объектов мелкорозничной торговли. Также на территории района имеется шесть предприятий общественного питания. Жителей малочисленных и отдаленных населенных пунктов обслуживают четыре автомагазина. Доминирующей организацией, обслуживающей население района услугами торговли, является потребительская кооперация, которая реализует основные потребительские товары через 21 стационарный торговый объект и, кроме этого, посредством автомагазинов обслуживает более 50 отдаленных населенных пунктов.

Фирменная сеть представлена 19 магазинами и киосками, в том числе: 14 магазинов Мценского РайПО. Здесь реализуются товары собственного производства: кисель, пельмени, голубцы, котлеты, чебуреки, манты, хлеб и хлебобулочные изделия, выпечка, деликатесы. Кроме того, работают один магазин и один киоск АО «Агрофирма Мценская», реализующие колбасные изделия, мясные деликатесы и субпродукты, и три магазина торговой сети «Пятерочка».

«В день выдачи пенсии проводятся ярмарки, в которых принимают участие местные предприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, имеющие личные подсобные хозяйства, занимающиеся огородничеством, садоводством и животноводством», – следует из паспорта программы. На ярмарках реализуются как продовольственные, так и непродовольственные товары, ассортимент которых определяется согласно спросу населения – жители сами подают заявки на необходимую им продукцию.

ИА «Орелград»