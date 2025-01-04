Орловцы предпочитают быстро прокручивать деньги

Статистики подсчитали объемы инвестиций и финансовых вложений.

В Орловской области общий объем финансовых вложений организаций по итогам трех кварталов 2024 года составил 113,8 миллиарда рублей. По подсчетам Орелстата, из них долгосрочные финансовые вложения составили 2,6 миллиарда рублей, или 2,3 процента от общего объема, а краткосрочные вложения составили 111,3 миллиарда рублей, или 97,7 процента от общего объема. Данные приведены без учета представителей малого предпринимательства, кредитных и некредитных финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений.

«Наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за январь-сентябрь 2024 года составили вложения организаций оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов; сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 28,5 процента и 27,6 процента, соответственно, – информирует Орелстат. – В январе-сентябре 2024 года инвестиции в нефинансовые активы по организациям составили 28,2 миллиарда рублей, из них 93,8 процента приходилось на инвестиции в основной капитал»

В целом, по оценке статистиков, в течение трех кварталов 2024 года на развитие экономики и социальной сферы Орловской области было использовано 39,7 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 106,2 процента к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах. Затраты организаций (без малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства в январе-сентябре 2024 года составили 1,599 миллиарда рублей. Для сравнения, на те же нужды за три квартала 2023 года было затрачено 952,5 миллиона рублей.

ИА “Орелград”