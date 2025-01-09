На новогодних каникулах зафиксировано 8 аварийных отключений ЖКУ

Об этом рассказали в правительстве Орловской области.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем оперативном совещании у губернатора. О ситуации доложил Сергей Латынин, глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

По его словам, отключения фиксировались на объектах жизнеобеспечения региона в период с 29 декабря по 8 января.

Из них четыре эпизода связаны с поставками холодного водоснабжения, два — с электричеством, ещё два — с поставками тепловой энергии. По утверждению Латынина, все проблемы были решены «в кратчайшие сроки».

ИА «Орелград»