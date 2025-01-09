Спецуправление проследит за ситуацией в Орловской области

Управление обладает правами юридического лица и имеет печать с изображением Государственного герба РФ.

Положение об управлении мониторинга социальных процессов Орловской области губернатор Андрей Клычков утвердил в последние дни минувшего года, а в силу оно вступило с 1 января 2025 года. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике. Как следует из документа, указанное управление является органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской области. Оно наделено правоприменительными функциями в сфере мониторинга и анализа социальных процессов в Орловской области.

Кроме того, в список его функций включены координация и контроль внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в деятельность органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области и подведомственных им учреждений, а также методическое обеспечение внедрения таких принципов в деятельность органов местного самоуправления. При реализации своих полномочий приоритет управление должно сделать на содействии развитию конкуренции на товарных рынках в установленных сферах деятельности.

Поясним, что внедрение так называемого клиентоцентричного подхода в деятельность органов власти на региональном и муниципальном уровнях предусмотрено в рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Государство для людей». Она реализуется в соответствии с распоряжением правительства страны в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

На управление возложены задачи по координации, мониторингу и анализу внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в деятельность органов власти и подведомственных им учреждений в Орловской области, по разработке рекомендаций в указанной сфере, методическому сопровождению и консультированию органов власти. Оно же будет координировать работу должностных лиц, ответственных за внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах исполнительной власти.

От управления руководство региона ожидает подачи «предложений по определению организационной модели развития клиентоцентричности в Орловской области», которые будут рассмотрены правительством региона. Также сотрудники нового управления в рамках своей компетенции будут принимать участие «в выявлении и изучении потребностей внешних клиентов в рамках региональных жизненных ситуаций». Кстати, управление будет вести реестр региональных жизненных ситуаций в Орловской области, осуществляя функции его оператора.

ИА «Орелград»