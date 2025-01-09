Оригинальное решение острой проблемы нашли в старинном орловском городе

В Болхове старые ртутные лампы будут принимать в гараже мэрии.

Администрация города Болхова издала постановление об организации сбора и определении места первичного сбора и размещения отработанных люминесцентных ртутных ламп, бытовых термометров, ртутных градусников, а также отработанных источников малого тока, то есть батареек. Напомним, что Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» устанавливает жесткие требования к определенным видам отходов. Кроме того, существуют утвержденные правительством страны «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде».

Решение же проблемы возложено на органы местного самоуправления. В Болхове, например, местом первичного сбора и размещения отработанных люминесцентных ртутных ламп, бытовых термометров, ртутных градусников, а также батареек определено помещение гаража администрации города, расположенное на улице Ленина, 75. Юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальным предпринимателям администрация города рекомендовала разработать инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ламп, термометров и батареек, назначить ответственных лиц за обращение с указанными отходами и заключить договор на сбор таких отходов.

Также администрация города утвердила типовую инструкцию, которой могут следовать предприниматели и юридические лица. В документе подчеркнуто, что отработанные лампы, градусники и батарейки относятся к первому классу опасности. При неправильном обращении они являются источником повышенной опасности «в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы и воды».

Они подлежат строгому учету с записями о приходе, расходе, перемещении и приходе в негодность в специальном журнале. Накопление таких отходов предусматривается в специальных помещениях, закрепленных за ответственным лицом, при обеспечении полной сохранности. Помещения должны исключать проход воздуховодов через другие помещения, атмосферных осадков и грунтовых вод. Двери должны быть надежно закрыты и иметь надпись «Посторонним вход воспрещен».

Тарой для сбора и хранения указанных отходов являются целые картонные коробки и фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные мешки. Разбитые лампы, термометры и батарейки должны немедленно собираться в полиэтиленовые мешки, плотно завязываться и помещаться в плотные картонные или фанерные коробки. Работы по их сбору и упаковке надлежит проводить с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.

ИА “Орелград”