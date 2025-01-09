Оценены риски орловских аттракционов

Программу профилактики разработал департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Она касается рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на 2025 год. Контроль в данной сфере возложен на указанный департамент. Он направлен на соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными представителями обязательных требований, установленных правительством страны техническому состоянию и эксплуатации аттракционов.

Учет последних и связанных с ними контролируемых лиц ведется департаментом при помощи региональной информационной системы, используемой органами гостехнадзора при государственной регистрации самоходных машин и других видов техники. Согласно данным указанной системы, на территории Орловской области в настоящий момент зарегистрировано 73 аттракциона. Проведение плановых контрольных мероприятий зависит от присвоенной категории риска каждому объекту.

Например, в отношении объектов, отнесенных к категории значительного риска, плановые надзорные мероприятия проводятся один раз в 2 года, среднего риска, – один раз в 3 года, умеренного риска – один раз в 4 года. В отношении объектов, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные и надзорные мероприятия вообще не проводятся. Программа профилактики рисков в области технического состояния и эксплуатации аттракционов утверждается ежегодно. Новая программа на 2025 год направлена на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Орловской области.

К слову, плановые контрольные мероприятия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2024 году в регионе не проводились. Проведение внеплановых мероприятий возможно только при их согласовании с органами прокуратуры и непосредственной угрозе причинения или факте причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Таких сообщений в 2024 году в адрес департамента не поступало. В текущем году им было проведено 19 профилактических визитов, причем предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований не объявлялось.

«Основной проблемой, на решение которой направлена настоящая программа профилактики, является повышение правовой грамотности, квалификации и производственной дисциплины контролируемых лиц (их работников и должностных лиц) в вопросах выполнения обязательных требований», – следует из паспорта документа. Программа предусматривает повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, формирование единого понимания отношений в области государственного надзора, мотивацию контролируемых лиц к добросовестному поведению.

В 2025 году будет проведена оценка состояния подконтрольной среды и особенностей контролируемых лиц, профилактические мероприятия (с учетом данных состояния подконтрольной среды и особенностей контролируемых лиц), сбор и анализ статистических данных, необходимых в том числе для определения видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий. При осуществлении регионального государственного надзора будут применяться такие профилактические мероприятия: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, консультирование и профилактический визит.

ИА “Орелград”