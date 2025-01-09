Орловская прокуратура вступилась за тяжёлого онкобольного

9.1.2025 | 11:44 Закон и порядок, Медицина, Новости

Мужчину не обеспечили жизненно необходимым лекарством.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Нарушение зафиксировали в Дмитровском районе. Потерпевший сам обратился в надзорное ведомство.

Мужчина страдает тяжёлым онкологическим заболеванием и имеет статус инвалида. Вопреки требованиям закона, его не обеспечили жизненно необходимым препаратом. Так как лекарство надо принимать непрерывно, орловец покупал его за свой счёт и потратил на это 256 тысяч рублей.

Прокурор района обратился в суд с иском к Департаменту здравоохранения Орловской области. Надзорное ведомство потребовало компенсировать потерпевшему его расходы на лечение.

Суд удовлетворил требования. На данный момент права инвалида восстановлены.

ИА «Орелград»


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