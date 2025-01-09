В Орле ребёнка-инвалида вынудили платить за бассейн

Однако прокуратура восстановила права несовершеннолетнего.

В надзорное ведомство обратилась мать ребёнка. Как установила прокуратура Советского района Орла, на стадионе имени Ленина для льготных категорий граждан было установлено конкретное время посещения бассейна. Такой приказ подписал директор учреждения.

К этой категории относился и ребёнок орловчанки — с ограниченными возможностями здоровья. По факту такие ограничения создавали проблемы для реального доступа в бассейн.

«В результате в нарушение требований законодательства ребенку-инвалиду услуги по посещению бассейна оказывались на платной основе», – рассказали в прокуратуре.

Орган надзора внёс директору стадиона представление об устранении нарушений. На данный момент соответствующие права восстановлены. Также представителям ребёнка вернули средства, уплаченные за абонемент на посещение бассейна.

ИА «Орелград»